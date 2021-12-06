4男女涉攜鐵槌扳手商毁屯門輕鐵站　警：首被告稱鴨嘴帽用於髹油　辯方質疑無發生 (15:13)

被告依次為眼鏡店東主李鈞浩（24歲）、網球教練張溱煒（24歲）、巿場行政人員李懷恩（23歲）及女製圖師莊詩慧（25歲），4人共被控一項串謀刑事損壞罪。控方案情指稱，4人在車上討論刑毁輕鐵站的方法，亦有一個WhatsApp群組，女被告要求群組成員提供警員資料，表示會將資料張貼在街上，並稱「如果我哋去黐嘢，順便黨鐵？」

高級警員51411鄭偉文（音）供稱，前年9月5日凌晨約1時，與3名警員乘警車在屯門湖山路一帶巡邏，見一輛私家車停泊在青山魚類批發巿場附近，車內有3人，因該處僻靜，「架車着緊，同埋架車有人，唔知有咩違法事件發生」，故打算調查該車。其時車輛扭軚前行兩至三米，小隊遂截停車輛，鄭偉文下車表露警員身分，並要求首被告停車及㩦同隨身物品下車。

鄭偉文供稱在首被告的背囊中搜出一頂黑色帽，首被告隨即主動澄清是「髹油用嘅」，鄭偉文詢問帽上「冇油嘅？」被告則沒有回應。鄭偉文再發現一個裝有鐵槌、螺絲批、扳手和鉗的膠袋，他詢問工具的用途，首被告回答「袋住啲嘢犯法吖」。

辯方盤問時，質疑相片顯示車輛並沒有「扭出」，亦質疑警員未曾要求被告拿背囊出來、被告未曾表示帽子用以髹油、警員亦未曾提出帽子上沒有油漆，鄭偉文皆表示不同意。