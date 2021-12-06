丈量員管激光筆罪成提上訴遭駁回　官：只需證明用作傷人工具　有否使用非控罪元素 (13:26)

上訴人為雷启添。上訴方提出，原審裁判官屈麗雯錯誤拒納上訴人稱涉案激光筆，為他日常工作用的工具；並錯誤指稱上訴人攜有激光筆有意圖傷害他人。

高院原訟法庭法官陳慶偉在判辭表示，案發當日是星期日，上訴人毋須上班，他沒必要把激光筆帶在身上。陳官又相信，上訴人工作時或需要量度距離，惟涉案激光筆不能量度距離。故認為激光筆對上訴人的工作沒有必要性，實際上幫助也不大。

陳官稱，此激光筆發出頗強力的綠色光束，且印有警告字句。他認同屈官所指出，上訴人將激光筆、黑色手袖、面巾等物品放在一起，而綜觀當天在牛頭角和觀塘所發生的事情，屈官裁定上訴人有備而來，是法律上容許。陳官又認為，上訴人事前知道警員有可能出現，他所擁有的物品，明顯是在有需要時用作應付警員追捕、辨認和反抗。基於上述理由，陳官駁回上訴。