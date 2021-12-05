天氣轉 打機多 或致「乾眼症」眼矇 (22:59)

58歲的劉女士愛用手機「打機」，約2年前開始出現視力模糊、眨眼時刺痛等乾眼症症狀。她指當時每日雙眼均感覺「被層白煙燻住」，冬天乾燥時尤其嚴重，連掙開眼亦有困難，最終向眼科專科醫生求醫，確診乾眼症。

香港眼科學會副會長李琬微表示，劉女士的乾眼症嚴重，眼角膜已受損，最終需以堵塞淚點的方法治療。她又提醒，乾眼症不能完全根治，即使治療後情況改善，市民應視之為慢性病，仍需按醫生建議定期滴眼藥水作管理。

眼科醫生施愷迪指，「乾眼症」會令角膜表皮細胞受損，如皮膚「爆拆」，患者會經常感到眼睛乾澀，痕癢等，而環境因素是乾眼症的重要成因之一，例如疫情下市民大多留在室內開冷氣，室內濕度低，加上長時間使用電腦，眼睛容易乾澀，加快淚水揮發，形成乾眼症。譚智勇忠告，市民眼睛如感到乾澀不適，應適時以人工淚水補充水分。

香港眼科學會昨引述一項於國際期刊《The Ocular Surface》發表的美國研究，研究於去年6月30日至7月21日進行，在388名年齡介乎44至64歲的受訪者中，五成四人有嚴重乾眼症，兩成為中度，另有兩成半為輕度乾眼症。香港大學眼科學系今年9月亦已展開本地研究，以找出港人患上乾眼症的新趨勢。