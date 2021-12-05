VTC學生用IBM平台 學習人工智能 (21:24)

簽署儀式於上周二（11月30日）在IVE（摩理臣山）的企業共創中心進行，由本學年起， IVE和青年學院不同學科的高級文憑和職專文憑學生，有機會運用 IBM SkillsBuild平台參與網上課堂，並按課程階梯拾級而上。除IBM SkillsBuild平台外，IBM香港亦會為IVE及青年學院學生提供數碼科技應用和職場技能的經驗分享，了解行業發展趨勢。雙方指透過不同方面的合作，提升年輕人的數碼技能，共創人才庫。

IBM早前推出計劃，承諾在 2030年前為全球3000萬不同年齡層的人士提供新技能培訓。IBM香港區總經理黃潔儀指，隨著香港加速轉型為創新科技中心以及融入大灣區，相信雙方合作能夠為香港培育人才方面發揮重要作用。