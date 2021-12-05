屯院醫生延誤診斷心肌梗塞　五旬漢留醫一日亡 (20:30)

屯門醫院表示，事主11月30日晚上約7時半因抽筋及胸口不適，由救護車送抵急症室後再次抽筋，列為危殆個案，經初步治理後稍為好轉，當晚約8時15分轉往內科病房留醫及進行檢查。根據檢查報告，事主腦掃描、心電圖、心臟酵素指數、血壓、血氧讀數均無異常。

至翌日（12月1日）凌晨約4時半，病房人員再次安排事主進行心電圖，是次心電圖顯示異常，當值醫生當時再檢視事主的臨牀表徵及驗血報告，惟未有根據心電圖及時作出心肌梗塞診斷，只因應病人當時的嘔吐情況，處方止嘔藥並繼續觀察病人情況。

同日早上約11時許，事主向主診醫生表示胸口不適，醫生檢視其病歷，安排抽血、緊急心電圖檢查，處方硝酸甘油。參與會診的心臟科醫生決定安排事主轉往心臟科深切治療部和進行通波仔手術。惟事主情況急速惡化，並於下午1時心臟驟停及失去知覺，需要急救及插喉協助呼吸。惟他於下午2時再次心臟驟停，醫生持續為其進行心肺復蘇法並注射強心藥，事主最終於下午2時32分離世。

屯門醫院又稱，事主急救期間，主診醫生曾致電事主家屬，稱其情況急轉直下，要求家屬當刻考慮是否不作心肺復蘇術，令家人失望不安。

院方表示非常關注今次事故，已於12月3日與事主家屬會面，就病人心肌梗塞臨牀判斷錯誤，以及主診醫生通知家屬病情時未有充分顧及家屬之感受表示深切歉意，承諾會積極跟進及提出改善措施，避免同類事件再次發生。院方稱，內科已即時加強提醒醫生密切留意病人心電圖變化，如有疑問應盡快請示上級意見；並提醒所有醫護人員就病情嚴重的個案務必加強溝通，以制訂並執行適切的治療方案；在危重病人的急救安排上，亦要充分考慮家人的憂慮。

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