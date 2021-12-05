蘇炳添被叫「蘇神」　稱心中「蘇神」是蘇樺偉 (19:15)

蘇炳添的廣東話發言得到全場掌聲。他又說自小喜歡看香港武俠小說，「最愛金庸先生的《笑傲江湖》、《天龍八部》，所以我深信『天下武功、唯快不破』。我只要每日在訓練都比你們快0.01秒，那麼你便永遠快不過我」。

馬龍東奧前不足一年動手術 剃頭盼「能重頭再來忘記傷病」

東京奧運乒乓項目金牌得主馬龍就提到，左膝蓋有磨損，2019年膝蓋劇烈疼痛，「在距離東京奧運會不到一年的時間裏，手術是擺在我面前的唯一選擇，手術前我也剃了光頭，希望自己能夠重頭再來，忘記過去的成績、忘記過去的傷病」。他提及，2016年之前他的目標是拿到冠軍，到經歷這次傷患，「我的目標變成希望能夠站在我熱愛的球枱前繼續打球」。

身兼體育學院主席的理工大學校董會主席林大輝，再向運動員開出「期票」，表示歡迎國家隊運動員退役後到理大讀書。「我相信我作為主席，跟滕校長（滕錦光）會全力支持你們費用、所有的費用，這個是我的邀請。」