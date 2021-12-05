新冠疫苗｜調查：七成打針者選疫苗主要考慮有效率　打第三針逾九成人着重可選疫苗種類、質素及接種地點 (15:44)

香港醫院藥劑師學會調查發現，如果接種新型冠狀病毒疫苗加強劑納入恆常接種計劃，逾九成受訪者均着重市民可選擇接種哪種疫苗、疫苗質素及接種地點；有意或已接種新冠疫苗的受訪者，86%選擇復必泰，較年初未展開疫苗接種計劃前收集的問卷調查相比，選擇復必泰者大幅增加32個百分點。
學會在今年10月中至11月初，透過香港民意研究所進行網上問卷調查，共收集逾5600個回應，當中61%已接種一劑或兩劑新冠疫苗，39%尚未接種；有意或已接種新冠疫苗者合共有逾81%，當中七成受訪者表示有效率是選擇疫苗的主要考慮，其次有62%受訪者稱主要考慮疫苗獲哪些國家認可。
受訪者普遍接受與病毒共存
調查亦發現，接種地點是否方便是其中一個最主要考慮接種的因素，最多人認為社區疫苗接種中心、私家診所及地區康健中心，是較方便市民接種。受訪者亦普遍接受與病毒共存，以10分為滿分，同意要與病毒共存此說法的中位數為8.1分。
但學會會長崔俊明指出，政府曾提及與新冠病毒共存「未係時候」，隨愈來愈多變種病毒如Omicron出現，市民接種第三針疫苗的誘因會增加，呼籲當局要多向市民提供資訊，包括第三針的副作用、有效性等，亦要擴大提供疫苗接種的場所，以及考慮引入第三款新冠疫苗如國藥滅活疫苗。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠疫苗 第三針 加強劑 復必泰 新冠肺炎 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 編輯推介