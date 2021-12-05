新冠疫苗｜調查：七成打針者選疫苗主要考慮有效率　打第三針逾九成人着重可選疫苗種類、質素及接種地點 (15:44)

學會在今年10月中至11月初，透過香港民意研究所進行網上問卷調查，共收集逾5600個回應，當中61%已接種一劑或兩劑新冠疫苗，39%尚未接種；有意或已接種新冠疫苗者合共有逾81%，當中七成受訪者表示有效率是選擇疫苗的主要考慮，其次有62%受訪者稱主要考慮疫苗獲哪些國家認可。

受訪者普遍接受與病毒共存

調查亦發現，接種地點是否方便是其中一個最主要考慮接種的因素，最多人認為社區疫苗接種中心、私家診所及地區康健中心，是較方便市民接種。受訪者亦普遍接受與病毒共存，以10分為滿分，同意要與病毒共存此說法的中位數為8.1分。

但學會會長崔俊明指出，政府曾提及與新冠病毒共存「未係時候」，隨愈來愈多變種病毒如Omicron出現，市民接種第三針疫苗的誘因會增加，呼籲當局要多向市民提供資訊，包括第三針的副作用、有效性等，亦要擴大提供疫苗接種的場所，以及考慮引入第三款新冠疫苗如國藥滅活疫苗。

新冠肺炎 相關報道：

上周確診染變種無病徵 打齊針八旬翁危殆

黃家和引述特首：農曆年後推疫苗護照

增9輸入確診全帶變種病毒 6船員與日前確診者同船

港收緊機組人員檢疫 瑞士航空暫停飛港