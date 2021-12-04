天主教香港教區新任主教周守仁：無青年人教會無將來 (18:41)

儀式由教區宗座署理湯漢樞機主禮，並由榮休主教陳日君樞機、輔理主教夏志誠襄禮。陳日君及夏志誠把手放在周守仁頭上作「覆手」祝福，又為周守仁授予福音書、戒指、禮冠及牧杖，並登上香港教區主教座位。周守仁與司鐸、執事、教友及代表擁抱，互祝平安，又表示希望大家多給他意見、提點，感謝各位容許他與大家同行，形容這是他的福分。

周守仁致辭時稱，自己曾對此任命經過一番掙扎，但承諾會全心、全力、全意承擔使命，盡力而為。他說，相信教區不能缺少青年人及缺少靈修，因無青年人的教會是無將來的教會、無靈修的教會則會變得教條化及形式化。他稱，自己雖然並無「治理大計」，但相信諮詢、聆聽、交談等不可或缺，又認為不能固步自封，需和其他宗派認真交流學習。

稱堅持多元合一

周守仁會見傳媒時，被問到自己是否因較溫和，被揀選成新一任香港教區主教，他說「真係唔知道，但其實溫唔溫和，係有個包容性、容納性，都要畀機會佢哋發表出嚟」，自言堅持多元合一。他認為，溝通需要各方面都有誠意，放下自己的堅持，「每人都有佢堅持，都會有核心價值，但價值內也可相遇」。

形容六四「傷痛經歷」

被問到對六四事件看法，他形容「係一個傷痛經歷」，不希望此經歷再發生。至於其任內仍否可再有六四祈禱會，他說：「喺教會入面，我哋為亡者祈禱一直都有，我哋亦都可以繼續為修和祈禱，為共融祈禱，呢啲係絕對可以」。