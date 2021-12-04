上環暴動案　認罪被告引馬丁路德金「暴動是不被傾聽者語言」 (15:32)

案發時24歲的簡健煌在開審前認罪，他今於庭上手持兩頁陳辭自辯，稱當日案發的前因，是7．21元朗白衣人事件中警方對暴力的縱容令公眾「寒心」，及後的示威及案發當日「承載對不公義的憤怒」。

他續說，示威的初衷是冀政府還政於民，惟公眾在制度上沒充分話語權，亦無任何和平方式可爭取，又引用中共領導人毛澤東的名言「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗」，形容毛澤東「一早點出革命的因由」。

他最後稱「直認暴動而不諱」，不打算求情，但歡迎法庭輕判，指出案發時他確實鹵莽，惟不認為出發點有錯，除有愧家人外，無愧於心。陳辭讀畢後，旁聽者鼓掌。

辯方另求情稱，大部分被告個人行為的暴力程度低，冀法庭判刑時考慮；代表第4及第22被告的大律師石書銘求情，望法庭考慮案發時社會背景特殊，由2019年令社會震撼的事件引伸，眾被告犯案「並非因為他們本質壞」。

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