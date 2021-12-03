11歲男童血癌「早期復發」存活率僅五成　母盼尋合適者捐贈骨髓 (19:50)

母親Katherine今（3日）接受本報訪問時說，去年12月發現兒子身上出現紅點，頸部腫起，先帶他到私家醫院求醫，獲轉介至伊利沙伯醫院，後來診斷為急性淋巴白血病，轉介至兒童醫院留醫，原安排兩年半的療程，包括注射化療藥物。不過，治療約10個月後，韶洋持續頭痛，及至上月底發現「早期復發」，醫生遂安排改為進行電療，同時尋找合適骨髓進行移植。

Katherine說，韶洋患的血癌較罕見，而更改治療方式後「場仗更難打」，首要目標希望找到合適骨髓，但之後亦不能鬆懈，擔心出現排斥。她說，兒子本來今學年升讀小六，去年因療程經常出入醫院，學校亦配合安排留班重讀小五；又提到他患病前好動活潑、熱愛戶外活動，不時與家人一同攀石和參加滑浪風帆訓練，慨嘆現在因病退出運動訓練，「阿仔目標是好想返學，見同學；我希望他一直好落去，會陪伴住他」。

紅十字會輸血服務中心設有骨髓捐贈者資料庫，有意捐髓者須先接受身體檢查，進行周邊血幹細胞捐贈毋須住院或全身麻醉，即日可出院回家休息。