荃灣DAN6工廈石棺藏屍案　首被告謀殺罪上訴駁回　上訴庭：陪審團有權作出當時裁決 (19:07)

上訴方爭議，首被告曾祥欣謀殺罪成的同時，其餘兩名被告亦應按「共同犯罪計劃（又稱伙同犯罪）」原則同判謀殺罪成。上訴庭認為，即使3人伙同對事主施用哥羅芳及注射酒精，亦不代表他們必定伙同謀殺事主。原審法官引導陪審團稱，若不肯定3人是伙同謀殺，則應考慮各自的行為及意圖，引導正確，認為上訴方誤解原審法官的引導。

上訴庭認為，3人伙同施用化學物，僅首被告有意圖殺害事主；第二和第三被告屬依賴首被告；首被告亦積極計劃犯案及在棄屍時擔任重要角色，故陪審團認為首被告是案中主腦，「毫無不合理或不符邏輯」之處。

上訴方另爭議原審法官未有向陪審團指出首被告有良好品格，但上訴庭認為首被告在庭上承認曾多次作不誠實行為，就被告品格引導陪審團的方向，亦是原審法官與控辯雙方商議的結果，當時首被告的代表律師並無反對，甚至稱決定「非常慷慨」。