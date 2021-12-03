鄧炳強點名「立場新聞」妖魔化大潭峽懲教所　「任何人違法定必找到證據」 (18:34)

保安局長鄧炳強在撲滅罪行委員會會議後見記者，主動點名批評「立場新聞」早前有關大潭峽懲教所「智慧監獄」的系列報道「偏頗、抹黑、妖魔化」，並指「立場新聞」不是第一次作偏頗及誤導的報道。他說，任何人或組織，以非政府組織或媒體包裝，「只要你違法、想危害國家安全」，當局一定會找證據。被問執法部門是否已掌握有關「立場新聞」的違法證據，鄧炳強說不就個別個案作出評論，又稱自己的說法並沒有指明任何人或團體。
「立場新聞」編輯部回應指，有關報道刊出前，曾尋求懲教署回應，懲教署指不就個別個案作出評論，報道中亦有刊載部門說法。「立場」其後補充，堅持報道真相，傳媒的責任是監察權力，並呈現社會各界持份者的意見，包括弱勢社群聲音，並深信唯有充分的言論及新聞自由，讓多元的觀點互相交流交鋒，方有助社會進步，長治久安。
鄧炳強表示，本港有約1.4萬名免遣返申請者，當中約300人有治安風險，被羈留在大潭峽懲教所，形容該處「不是更生場所」、「不是難民營」，「係羈留㗎，要盡快掟走佢哋」。他反駁有關政府將羈留者當成智慧監獄設施「白老鼠」的說法，批評報道污名化。上月，警方曾就「立場新聞」發布有關中大衝突兩周年的報道，去信批評內容不盡不實，令讀者誤以為警方針對學生，煽動仇警情緒。