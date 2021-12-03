警搗洗黑錢集團拘11人　涉款2.2億 (17:55)

商業罪案調查科今年5月開始代號「權杖」的打擊洗黑錢行動，鎖定一個以「匯款公司」為幌子的洗黑錢集團，涉嫌以傀儡戶口於2019年至今年清洗2.2億黑錢，以匯款「合理化」大額銀行交易。警方先後於前日（1日及2日）在該公司位於新蒲崗的辦公室及港九多區以涉嫌洗黑錢拘捕8男3女（23至57歲），包括集團主腦、3名集團成員及7名傀儡戶口持有人。行動中，警方檢獲逾百本屬於不同人的支票簿、電話、電腦、銀行紀錄及流動保安編碼器等。集團以合共76個戶口在兩年間清洗至少2.2億黑錢，其中部份來自18宗本地騙案，包括電話騙案、社交媒體騙案及投資騙案等。

商罪科高級督察張文瀚指，集團主腦首先開設一間有牌匯款公司，並在新蒲崗租用一個工廈單位作辦公室，除正常匯款，亦會進行大量洗黑錢活動。主腦以每個戶口數百至數千元報酬招募傀儡開銀行戶口，再將傀儡戶口分發予集團成員，由他們操控戶口將黑錢透過網上銀行及支票交易「洗白」。他指，涉案傀儡戶口均未有向海關登記作匯款之用。

拘捕行動前，警方知悉該集團以13個銀行戶口清洗2.2億黑錢，但搜查集團辦公室時，警方發現104本分別屬於64個銀行戶口的支票簿。警方發現多個傀儡開返網上銀行戶口時向銀行提供的自拍照的背景均為同一間餐廳，相信集團有系統地招募傀儡。

18宗騙案中最年輕的男事主20歲，由內地來港留學。他今年2月接獲一個自稱「中國移動電訊商」的來電，由於騙徒能夠講出他姓名及內地身份證號碼，所以誤信對方訛稱其身份證號碼被人用作登記一個電話號碼作詐騙案。騙徒其後將電話接駁至其自稱「執法官員」的同黨，向事主稱其身份證號碼被人用來開銀行戶口清洗40億人民幣黑錢。

騙徒其後要求事主交出保證金，同日再指示他轉以軟件Telegram通訊，並提供一個網址，要求事主輸入銀行戶口號碼及密碼，事主不虞有詐照辦。事主4月尾檢查銀行戶口結餘，發現戶口內約36萬由其父母提供的生活費全部不翼而飛，並無法再以Telegram聯絡騙徒、亦無法再登入他們提供的網站後始知受騙。