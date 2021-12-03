3港大生控宣揚恐怖主義9月獲保釋　高院：被告與外國組織無關　信不會危害國安 (17:39)

判辭提及，代表張敬生（19歲）的資深大律師潘熙陳辭稱，張敬生當時作為評議會主席，須表現公正，且他當時沒有投票，主席亦無權力不批准議案提出。潘熙續稱，張敬生沒有外國護照，父母亦為香港永久居民；另沒有證據指出張敬生與外國有任何關連，且多封推薦信證明，他由中學至大學一直表現出色。

律政司一方陳辭稱，張敬生的角色不被動且不公正，因為他曾帶領眾人默哀一分鐘；潘熙則解釋，此舉是由其他成員提出。潘熙續稱，評議會事後宣布撤回動議並作出公開道歉，符合《國安法》33條中犯罪較輕的描述，故杜官相信，張敬生獲保釋後不會作出危害國安的行為。

判辭指出，郭永皓（20歲）及杜林丞亨（18歲）同樣於香港成長，亦獲多人證明其品格。杜官表示，兩人已退出評議會及辭去所有職務。兩人沒有與外國組織或本地政治組織有關連，故杜官相信，兩人獲保釋後，同樣不會作出危害國安的行為，故批准其保釋。

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