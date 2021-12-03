林卓廷涉披露7．21受查警　控方：倘「心知肚明」披露身分即犯法　辯方斥扭曲條文解讀 (17:16)

被告林卓廷（44歲），否認於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日犯案。

控方稱，賄賂案向來難以偵破，《防止賄賂條例》（下稱《條例》）立法原意是杜絕受查人知情後銷毁證據等，以保障調查的隱密性及受查人的名譽，故禁止披露調查的條文相對嚴苛。

對於辯方昨（2日）提到，被告只披露游乃強涉公職人員行為失當而被廉署調查，公眾知悉他牽涉《條例》下第2部罪行，是廉署高調拘捕被告。控方反駁，只要披露某人被廉署調查，該人或已作出粉碎調查的舉動，「如所有披露都要畫公仔畫出腸，只要披露者立壞心腸，唔講嗰幾隻字（畀人查貪污），就可以逍遙法外」，是與立法原意背道而馳。因此若被告「心知肚明」游乃強涉嫌受賄賂被查，單單披露「游乃強」的身分已犯法。

辯方質疑控方的解讀，相等於提及「游乃強」、「游乃強受查」、「游乃強被廉署查」、「游乃強被廉署查公職人員行為失當」均屬犯法，實屬荒謬，斥控方刻意扭曲條文解讀，務求在不修改條文之下保護廉署。

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