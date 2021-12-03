區議員何惠彬facebook上傳刀具照控企圖刑恐　自辯處理街坊聚賭感壓力 (16:14)

裁判官施祖堯在控方宣讀承認事實後，質疑控罪所依賴的證物，即被告何惠彬（31歲）在去年3月21日發表的帖文是公開發表，很大可能在發表一刻已有巿民看到，並感到受威嚇，質疑「發生咗仲告得企圖？」控方解釋，因沒足夠證據指出有人看到該帖文，故控告「企圖刑事恐嚇」罪而非一般刑恐控罪。控方沒有傳召證人，在宣讀承認事實後便完成控方案情，施官裁定表證成立。

被告自辯稱，去年約2月得悉天水圍天耀邨耀逸樓有人非法聚賭，曾勸喻聚賭者離開，惟他們不久後折返聚賭。案發當日，有街坊來電投訴，並稱要落樓趕走聚賭者，他當時正在廚房，感處理兩班街坊的關係受壓多時，「好想一刀捅落去，我完咗咁咪唔使做囉」，惟實際上「拮唔落手」，因想不到任何表達方法，遂上傳刀具相片。

被告在帖文聲稱會在3月23日「掃場」，他供稱當日相約警民關係科一名警司到場，碰巧有一隊軍裝警員驅趕聚賭者，他亦沒㩦同任何武器到場，反問「我想恐嚇人會唔會約警長去？」

審訊午續。