搭棚工墮斃　遺孀盼政府酌情分配公屋「想有個房間畀BB住」 (14:55)

蘇田珠在3年前由內地來港探望居港的胞姊及旅行,結識了事主,兩人一年後結為夫妻,育有1歲長子及1個月大幼女。她形容丈夫顧家,上班前會先買餸,下班後回家照顧子女,有時會負責煮晚餐,租金及生活開支均由丈夫一手包辦,並每月會給妻子約3000元買奶粉及嬰兒用品等。

蘇田珠表示,知道丈夫的工作危險,曾商量轉行,但丈夫擔心收入不足以養家,所以繼續從事搭棚工作。她透露,自己有時看新聞亦會感擔心,昨晚不幸噩夢成真。她說,昨晚見丈夫未返,於是致電他,卻是警員接電話並着她盡快到醫院了解,她最初以為有人開玩笑。

陳荣杉一家四口居於油麻地一個劏房單位,租金連雜費逾5000元。丈夫突然離世,蘇田珠頓失依靠,或無法應付殮葬費,亦難以負擔劏房租金。她希望政府能夠酌情批出公屋,「想有個房間畀BB住」,並坦言「𠵱家我解決唔到」,解決生活必須後,希望能好好將子女養育成人,將來做一個有用的人。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱,本港平均每日有逾千搭吊棚工程,但有部分工程鋌而走險,沒有安全裝備及設好牢固點,形容為「安全隱患」。連同上周元朗一名搭棚工人在安裝狗臂架時墮樓身亡,今次意外為半年來第4宗,工權會提醒工人扣好安全繩、設立牢固點,呼籲工友拒絕在不安全的環境下工作,令僱主關注及改善搭棚工人的安全措施。

