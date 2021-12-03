6男涉酒店製汽油彈縱火案　中三生認罪還押候判 (13:59)

這宗區院案件今移到西九龍法院處理。被告劉智曦（現年17歲）為學生，辯方求情稱，劉被捕時就讀中三，為同案被告中年紀最小，容易受人影響；當時火勢沒對交通造成很大阻礙；沒有證據顯示他訂房或買涉案物品，照片內的他亦沒手持或製造汽油彈。辯方稱他已反思過錯。劉智曦亦獲多名師長撰寫求情信，指出他擔任領袖生，庭上處理證物時更透露，劉智曦母親曾去信校方，望一同管教劉不要參與暴動。

控方案情指出，去年2月3日至5日，被告連同另5人租住在Casa Deluxe酒店房間，其間他們多次到附近的五金店和便利店，購買工具和易燃液體等材料製作汽油彈。他們於去年2月4日深夜由酒店前往彌敦道，兩名休班警長目睹他們於馬路放置大塊帆布、圍欄等雜物作路障，其後投擲約5枚點燃的汽油彈，焚燒雜物和馬路。

事件中一人當場被捕，劉智曦等人則逃回酒店。警方追查後，翌日凌晨在酒店房間拘捕劉，其背包搜出一支3B級激光筆和抗高溫手套等。房內充滿汽油味，鐵槌、汽油彈、易燃和腐蝕性液體等物品散落地面。閉路電視拍攝到被告往返酒店。

劉智曦於警誡下表示：「我當時淨係掟咗一支汽油彈落地下燒啫，無燒到其他嘢」。警方在另一被告手機內發現劉智曦在房内的自拍照。