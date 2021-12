黎智英及香港《蘋果》 編採人員獲頒新聞自由金筆獎 (23:58)

獎項由黎智英兒子黎崇恩代領。他致辭時指,新聞業站在歷史最前線,「記錄當下,告知未來;能夠制衡有權勢者、可在紛亂中為人民發聲(It records the now and informs the future. It is a check against the powerful, and the voice of the people in times of strife)」。

他指,香港《蘋果》停刊、新聞業受到打壓,「能在黑暗角落中發光的人越來越少」,他感謝主辦單位頒發獎項,呼籲外界持續關注其父親、香港《蘋果》編採部及香港市民。(Thank you very much for this award but please keep dad, the Apple Daily newsroom in Hong Kong, and the people of Hong Kong in your thoughts as these events unfold)

世界編輯人論壇(World Editors Forum)主席費南德茲(Warren Fernandez)則指,今年的自由金筆獎凸顯了香港新聞從業員面臨越來越多限制的「恐懼及挑戰」,也凸顯了香港以至全球的新聞工作者正面臨更多箝制,打壓他們以可信及獨立方式報導的能力。

被國安處以「港區國安法」起訴三項罪名的黎智英,去年12月底被拒保釋後一直還押,至今已近一年。6名《蘋果》高層也在今年中先後被香港警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕,政府凍結《蘋果》三間公司資產後,《蘋果》於今年6月底停刊。