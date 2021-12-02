銅鑼灣站列車車門飛脫 政黨及立會候選人促港鐵盡快徹查 (23:02)

出選立法會新界西北議席的田北辰指，事件應「從嚴不從寬」，擔心事件是否涉及列車金屬疲勞，而非單純廣告牌勾甩車門。他要求港府責成港鐵提交事報告，認真調查。出選該選區的還有周浩鼎及黃俊瑯。

立法會新界北候選人、曾任港鐵經理的張欣宇，與工程界候選人、曾任職港鐵的黃偉信發表聯合聲明，斥今次為不能接受的嚴重事故，有機會造成重大人員傷亡。他們促請機電工程署鐵路科立即設立專家調查委員會，調查是否涉保養維修安排疏漏等；建議港鐵全面檢查同類列車。工程界另一候選人盧偉國表示，則促港鐵與機電署立即展開調查，提升風險管理水平。新界北候選人亦包括劉國勳、沈豪傑、曾麗文。

另外，民主黨交通政策發言人韓俊賢批評，事故不能接受，倘車廂擠迫、在高速行駛，或造成嚴重傷亡；要求港鐵盡快交代例行檢查有否出錯等。他亦指政府應勒令港鐵成立特別調查小組調查事件，完成後盡快公開報告，釋除公眾疑慮。