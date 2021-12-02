警元朗反黑拘156人 (19:55)

元朗警區刑事總督察連健德表示，黑幫勢力在區內工廈及三無大廈經營多個無防疫限制的非法娛樂場所，並在室內加裝隔音設施及在門口加強保安、如加裝鋼閘、捲閘及閉路電視等。警方針對多個無牌酒吧、無牌按摩院及非法賭場展開10次突擊搜查行動，以涉嫌嚴重傷人、毆鬥、藏有攻擊性武器、在賭博場所內賭博等罪，拘捕156人，年齡介乎14至76歲，當中有約40人有黑社會背景，來自不同黑幫。

另外，警方亦以《預防及控制疾病規例》檢控4人及發出98張限聚令告票。行動中，警方檢獲武器、賭具、酒精飲品及用以作賣淫用途的物品等，連同現金合共總值50餘萬。警方估計，此等場所每月可以為黑幫帶來的收入可多達200萬，相信行動已成功打擊區內三合會活動及收入來源。

元朗警區區行動主任張澧騏稱，特別職務隊經搜查及分析情報後，突擊搜查3個非法賭場、5個賣淫場所及1個酒店房間。其中一個位於唐樓非法賭場營業至凌晨時份，場內竟然仍有多達49人，全數當場被捕。另外，亦有不法份子安排內地女子經水路非法入境本港，在元朗區內進行賣淫活動。警方又在區內一個酒店房間以販毒拘捕兩人，在房內搜獲逾230克懷疑可卡因，市值超過23萬。

警方檢獲的證物中包括4把牛肉刀及開山刀，運健德透露，檢獲刀具時，相信有人正因糾紛而前往「復仇」途中，相信成功阻止一宗暴力案件。據了解，糾紛雙方屬於同一黑幫，懷疑有人因較早前在夜場「爭女」或其他瑣事而交惡，其中一方駕車往元朗尋仇途中，被交通警在路障截查時加速逃走，最後警方發現車上有刀繼而揭發事件。

被捕者中有兩名分別約14及15歲，警方指二人均在無牌酒吧內被捕，背景調查顯示其中一人本身為社工跟進個案。至於涉及賣淫的女子，部份由黑幫安排經水路分別由內地及越南到港，亦有部份持雙程證逾期居留、或在港期間違反逗留條件。