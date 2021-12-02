前年理大衝突3青年控暴動　辯方指控方「立論崩壞」 (19:44)

3名被告為學生伍振豐（17歲）、學生羅芷澄（18歲）及無業的梁瓊升（22歲），被指於前年11月19日，在尖沙嘴天文臺道一帶連同他人參與暴動。辯方結案陳辭時指出，首被告所攜的口罩是避免吸入催淚煙，示威期間亦常見市民帶備。

第2和第3被告的代表律師引述，控方依賴被告衣著、裝備和環境證供指證被告必然參與暴動，而同案另兩名被捕人因為有當時身處酒吧的證據，他們開審前被撤控，故控方「立論崩壞」，而且亦未能證明現場物品屬於被告，以及未能從閉路電視片段辨認被告。

法官林偉權則稱，控方所得的酒吧東主口供及片段，未必是撤控的全部原因，「係咪唯一原因？有無其他考慮？」林官批評辯方沒較早索取理由，並斥責控方只簡述部分理由，沒有全面如實披露資料。

他稱被告有機會曾離開酒吧數分鐘參與暴動，而法庭在資料不足情況下難以判斷。林官又舉例說，如果有5人過馬路衝紅燈，其中被控告的3人「想知點解唔告嗰兩個，佢有無權知？」，故下令案件押後12月24日再訊。