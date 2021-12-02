林卓廷涉披露受查人身分　辯方質疑廉署高調拘捕致揭受查者身分　「被告何罪之有？」 (17:41)

被告林卓廷（44歲）否認2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日犯案。

辯方大律師沈士文指出，3名廉署人員的證供不可能動搖被告在3次記者會上的發言，以及《防止賄賂條例》》（下稱條例）第30條的法律詮釋，法庭唯一需要裁斷的只是對第30條的詮釋。

辯方指出，曾任廉署調查員的被告在3次均只提及游乃強涉嫌公職人員行為失當而被廉署調查，有關罪行屬《普通法》下的罪行，被告「從來都避開」提及廉署調查游乃強牽涉在條例下的第2部罪行。

裁判官葉啓亮關注，辯方在書面陳辭的「若非廉署高調拘捕被告，第三者何以得知游乃強被廉署調查的其他罪行」說法何解。辯方回應，「很諷刺地，當被告重重複複避開跌入（條例）第30條，但廉署拉人就將事件揭發咗」，公開本案控罪詳情，令公眾得悉游乃強被調查條例下的第2部罪行，最終成為對被告的指控，反問「被告何罪之有？」，認為法庭應裁定案件表證不成立。聆訊明（3日）續。