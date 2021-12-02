女教師管雷射筆罪脫　官︰接納被告曾觀星　事發往協助因催淚煙不適母「或係真」 (17:32)

被告劉潔儀（23歲）聞裁決時飲泣，以衣袖拭淚，散庭時與胞姊相擁而泣。鄭官總結案情指出，被告管有的兩支雷射筆為3B類激光裝置，分別在40米及20米距離內直接照射時，可致眼睛受損。案發當日，被告稱與朋友相約行夜山觀星，並攜同兩支觀星筆到友人在美孚的家中。鄭官認為，據被告Instagram截圖等證供，法庭「別無他選」，只能接納她曾行夜山觀星，此興趣亦可能持續不斷，亦未能肯定她管有雷射筆作傷人或觀星之用。

被告供稱當日在友人家中收到母親致電求助，指稱催淚煙傳入家中，雙眼感不適，被告遂前往深水埗，途中一群人跑向她並大叫「走呀」，她跟着人群跑，隨後被制服。鄭官表示，辯方呈證物指稱被告母親租住鄰近深水埗警署的單位，而當時警方確實在附近發射催淚彈，被告亦有急救資格，雖然母親可以選擇報警求助或送院治理，但選擇向女兒求助，「始終都有可能係真嘅」。