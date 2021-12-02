男教師非禮兩男生判社服令　上訴定罪駁回另遭加刑改判囚8月 (16:53)

案情指稱，被告吳浩楠（35歲）某日趁男生X獨自在校內做功課時跟他聊天，其間突然伸手進X的上衣內，在X的肚臍下搔癢。其後他又趁男生Y上完英語提升課後，交談時伸手入Y的衣服，撫摸其乳頭及大腿。原審法官李慶年判刑時稱，案情輕微，基於教化導向總比懲罰好，故判處社會服務令。

代表被告吳浩楠的大律師陳辭時稱，吳浩楠與兩名同事有「血海深仇」，且該兩名教師與事主X、Y關係密切；而事主報警前夕，校方曾與被告商討升職事宜，稱他「前途一片光明」，與報案時間相當脗合。大律師稱，吳浩楠遭同事誣陷，並串謀較熟稔的學生誣衊被告非禮，惟遭法官質疑涉案者共同串謀的可行性。大律師續稱，原審法官判刑時作出全面考慮，又說兩名涉案事主沒有長期創傷，且法庭不為兩人取創傷報告，亦獲控方接納。

律政司一方則表示，本案有數項加刑因素，包括被告重複犯案、違反誠信、雙方年齡差距大，形容被告枉為人師，他其後更變本加厲，認為即時監禁是唯一選項。律政司一方重申，有悔意是判處社會服務令的條件，惟被告不認罪，經審訊後定罪仍稱遭誣告；指稱被告完成社會服務令，以及還押3周也不足以反映本案的嚴重性。