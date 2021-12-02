新冠疫苗｜中大港大研補充「青春雙歧桿菌」　助調控新冠疫苗抗體反應或提升疫苗成效 (14:16)

研究團隊今年4月至8月招募了138名已接種兩劑新冠疫苗、年齡介乎18至67歲的人參與研究，並分析他們在接種疫苗前及接種第二劑疫苗後一個月的血液及糞便樣本，以量度抗體水平及腸道微生態。當中101人接種復必泰疫苗，37人接種科興疫苗。

研究發現，若體內缺乏「青春雙歧桿菌」，接種科興疫苗的人抗體未達60%預期水平；接種復必泰的人若缺乏「青春雙歧桿菌」及「糞便羅斯拜氏菌」，抗體水平同樣較低。中大認為，研究結果意味「青春雙歧桿菌」能調控接種疫苗後的抗體反應。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，科興疫苗的抗體成效不及復必泰疫苗，但按今次研究結果，可推斷接種疫苗後補充「青春雙歧桿菌」或可提升抗體水平，對提升科興疫苗成效有幫助。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟補充，中大目前亦正進行相關研究，藉以了解可否透過補充「青春雙歧桿菌」提升抗體水平，避免定期接種加強劑，預料明年年初會有結果。

中大指出，人體內的「青春雙歧桿菌」數量會隨年齡、飲食、壓力及使用抗生素等下降，而這種益生菌不能透過日常飲食補充。中大團隊早前一項研究亦發現，在2000名市民中，約8成半人的腸道內缺乏、甚至完全失去「青春雙歧桿菌」。