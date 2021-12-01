少年涉管雷射筆罪脫　入稟向律政司索償52萬　稱案件主管未提供兩警口供致損失 (20:12)

原告人彭裕謙現年19歲；答辯方為律政司。在雷射筆案無律師代表下完成6日審訊的彭裕謙稱，自己熟悉案件細節，現階段相信仍有能力獨自處理訴訟。

入稟狀指稱，負責原告人雷射筆案件的案件主管7608周俊業（音譯），在原告人要求下，於去年11月提供由警員2031袁浩雲（音譯）及警員10610陳卓培，分別在去年10月29日及25日錄取的兩份口供。原告人後來得悉，兩名警員去年10月16日曾錄取口供，惟該兩份口供從未送到原告人手中。

袁姓警員在10月16日的首份口供稱曾處理一支黑色雷射筆，惟證物編號與10月29日第二份口供所指的不同；陳姓警員則在首份口供稱處理一支雷射筆，第二份口供改為兩支雷射筆。

入稟狀指出，案件主管不披露首份口供、陳姓警員簽署兩份證供、以及在庭上作虛假供辭，皆是有意圖造成或知悉有可能對原告人造成損害，答辯方行為對原告人的案件構成不公及不利，亦增加法律開支，故入稟追討賠償。