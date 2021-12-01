工展會12月11日起維園舉行　入場須用安心出行【附部分優惠資料】 (19:41)

史立德表示，場內工作人員均要完全接種疫苗，且持有開場48小時內陰性檢測結果，另設流動檢測實驗室為參展商人員做檢測。史立德稱，現仍與政府爭取人流上限可放寬到75%至100%，他有信心人流及銷售可回到2019年工展會的水平。

今年工展會佔地2.8萬平方米，約830個戶外攤位，朝11晚9開放，另在12月11日至明年1月10日舉行「網上工展會」。線上線下共推出逾400項購物優惠，包括：

．1元出售罐裝摩卡咖啡（每日限量25件）

．2元出售原價45元的1公斤金鳳泰國頂級香米連環保袋（每日限量30件）

．5元出售原價98元的尚品珍寶紅燒回味鮑（每日限量30件）

．299元出售原價1198元的兩個Sinomax舒適竹炭枕

．829元出售原價1507元的氣炸鍋（每日限量20件）

今屆大會推出「工展55·驚喜五重奏」，當中包括首1555名網上登記的市民，只要符合今年55歲、生日為5月5日，或身分證號碼有兩個相連5字，即可獲贈價值255元的禮品福袋，每日首550名購票入場者可獲入場禮品。