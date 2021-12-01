新冠變種Omicron｜曾打復必泰兩Omicron患者抗體數日增10倍　袁國勇：反映疫苗仍有作用 (18:40)

料Omicron傳播力超Delta

袁國勇指出，該兩名在機場富豪酒店檢疫期間確診的病人，均接種過兩劑mRNA疫苗，二人病徵輕微，數日內血液中對棘突蛋白抗體高了10倍，證明復必泰疫苗對於免疫系統有不錯的記憶，讓患者遇到Omicron變種病毒，仍然可以發揮一些作用。他又分析，兩宗個案沒有接觸、碰面、甚至開門，但病毒仍能傳播，證明是空氣傳染，推斷Omicron的傳播力或高於Delta變種病毒。

袁國勇補充，現正與內地疫苗公司協商，看如何能幫助公司製造疫苗，面對全球大流行。

被問到現時防疫措施是否足夠，袁國勇稱無論用什麼方法，也沒有方法做到完全滴水不漏，形容香港目前已經做得很好，代表方法有效，「但久守必失，如果大家不是接近100%打（疫苗），都有機會傳播」。他又說，長者接種率低，如果想增強保護率，必須讓更多長者接種疫苗，首兩針接種科興疫苗的人，必須要打第三針。被問到Omicron疫情會否影響通關，他認爲能否通關視乎兩地疫情病例有多少，「好多就當然唔可以，唔係只係睇Omicron或delta」。

他重申，目前大家對於Omicron認識不多，所以認同食物及衛生局長陳肇始所說，防疫應該「宜緊不易鬆，永遠都是買保險，做嚴一點，看清楚形勢」。

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