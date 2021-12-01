新冠肺炎｜港增一Omicron個案　另多3輸入確診一人驗出L452R變種 (17:47)

另外，截至今日（12月1日）零時，本港新增3宗新冠輸入確診個案，其中一人帶L452R變種病毒；本港累計12,439宗確診和一宗疑似個案。

最新證實感染Omicron的38歲男子（個案12433）未有接種新冠疫苗，無病徵。他11月15日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後於11月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，惟因簽證問題於機場限制區逗留，至11月27日於機場禁區內進行離境前檢測結果呈陽性，入院後同日驗出抗體，3次病毒檢測CT值為30至36（即病毒量較低）。他曾於11月24日至27日逗留機場一號客運大樓5樓橙區及6樓橙區（閘口25-71），曾逗留相關地點的人要於今日或之前接受強制檢測。當局暫未錄得相關確診個案。

至於3宗新增輸入確診個案中，一名巴基斯坦抵港5歲女童是早前多宗確診個案的密切接觸者，在竹篙灣檢疫中心確診；其餘兩人均已接種新冠疫苗，包括一名外傭。

新冠變種Omicron/新冠肺炎 相關報道：

港大分離Omicron 測針後抗體效用 研生產滅活全病毒疫苗可能

回應「飲茶見孫要打針」論 區結成：倘推措施能體諒市民 會較易接受

指Omicron違病毒進化節奏 蕭傑恒：或曾傳動物再傳回人