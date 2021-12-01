林卓廷涉披露7．21受查警身分　辯方爭議資料屬防賄條例受限制資料否 (15:07)

被告林卓廷（44歲），被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日向公眾披露受調查人的身分，即游乃強。

廉署首席調查主任李景文在盤問下同意，前年7．21事件性質嚴重，受傳媒廣泛報道，引起公眾高度關注，加上廉署接獲投訴稱警方當日無適時採取執法行動，於是在事發後兩天循兩大方向展開調查，包括是否有人貪污或公職人員行為失當，調查至今仍進行。

李景文表示，由於被告林卓廷當日遇襲受傷，故邀請他於前年7月25日接受廉署調查，其間向被告提及調查方向，並提醒他在《防止賄賂條例》（下稱條例）第30條下不准披露的事項。李景文同意被告曾任廉署調查員，曾接受相關法例的訓練。辯方指出，被告曾向李景文稱「公職人員行為失當罪並非條例下第II部所訂明的罪行，不受條例限制」，李景文堅稱沒有。

辯方質疑李景文在會面後16個月才錄取口供，為何如此斬釘截鐵地確認沒有，李景文稱，貪污及公職人員行為失當調查所涉及的人和事相同，不能將調查分割，披露其中一項都會影響調查，假若被告曾提出此話，他必定會提醒被告不能披露。