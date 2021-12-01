科大生涉校內論壇襲內地生囚9.5月　定罪上訴得直當庭釋放 (14:03)

上訴人為陳凱文。上訴方認為，控方證據不足以斷定不同片段所顯示的是同一個人，故裁定上訴人是施襲者並不穩妥。

高院原訟法庭法官黃崇厚在判辭中表示，控方所指施襲者身上的物品，包括眼鏡、手繩、背部白色的iPhone和Asics品牌白色運動鞋，與上訴人的物品極為相似。但黃官稱，除運動鞋外，以上4樣物品難稱有顯著特徵；且如上訴方所言，該運動鞋的品牌、顏色和設計，都是市面上常見。至於手繩上的飾物設計，則不能從呈堂錄影片段清晰看見。黃官續指出，單憑從上訴人家中搜出4樣和施襲者身上相似的物品，不足以令人確定上訴人是施襲者，且相關物品在案發後4個月發現。

黃官表示，翻查襲擊時段前後片段、攝錄時間，考慮片段人物的容貌、衣著及物品等，並顧及雙方陳辭，以及原審裁判官鄭紀航的觀察，若稱片段中蒙面的人為上訴人，蒙面者右手手腕有手繩，也曾背起一個有幼繩的斜孭袋。但片段中不同時段的袋並不一樣，且拍攝片段的時間與案發時間有數小時之距，該人身上亦缺乏明確特徵及可供辨認的物品，故基於上述理由，難以安心肯定裁判官的定罪裁決是穩妥。