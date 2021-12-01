香港馬來西亞聯手破跨境網上情緣騙案　女投資經理被「男友」騙180萬元 (13:51)

「跨步」聯合拘捕行動於7月22日至11月30日進行，鎖定一個在東南亞活躍的詐騙集團，馬來西亞警方拘捕5男2女尼日利亞裔人，涉嫌詐騙及逾期居留等，被捕者遙距操控在香港傀儡戶口進行洗黑錢活動。

香港警方在全港多個地點拘捕3男17女，年齡20至66歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，俗稱「洗黑錢」，被捕人均為傀儡戶口持有人，協助清洗詐騙犯罪得益，所有被捕者已獲准保釋候查，當中部分被捕者聲稱亦是網上騙案事主，被騙交出銀行資料給異地男朋友作生意用途；行動中共檢獲10部手提電話及一批涉案銀行卡及銀行文件，行動仍繼續，不排除更多人被捕。

網上情緣騙案最多一宗損失180萬港元，事主是29歲女投資經理，在網上平台結識騙徒後建立情侶關係，之後從事投資活動墮入騙局。

警方表示，將銀行戶口借予他人作非法用途，會觸犯洗黑錢罪名，一經定罪，最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。

警方稱，近期網上情緣騙案有上升趨勢，1月至10月共有1369宗，較去年上升八成，損失金額達4.8億港元，比同期升2.7倍。