香港馬來西亞聯手破跨境網上情緣騙案　女投資經理被「男友」騙180萬元 (13:51)

香港警方聯同國際刑警及馬來西亞皇家警察，進行代號「跨步」的打擊網上情緣騙案拘捕行動，搗破活躍於東南亞地區跨境詐騙集團，兩地警方共拘捕27名男女，涉及37宗網上情緣騙案，損失1500萬港元。其中一名女投資經理被「男友」騙去180萬港元。
「跨步」聯合拘捕行動於7月22日至11月30日進行，鎖定一個在東南亞活躍的詐騙集團，馬來西亞警方拘捕5男2女尼日利亞裔人，涉嫌詐騙及逾期居留等，被捕者遙距操控在香港傀儡戶口進行洗黑錢活動。
香港警方在全港多個地點拘捕3男17女，年齡20至66歲，涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，俗稱「洗黑錢」，被捕人均為傀儡戶口持有人，協助清洗詐騙犯罪得益，所有被捕者已獲准保釋候查，當中部分被捕者聲稱亦是網上騙案事主，被騙交出銀行資料給異地男朋友作生意用途；行動中共檢獲10部手提電話及一批涉案銀行卡及銀行文件，行動仍繼續，不排除更多人被捕。
網上情緣騙案最多一宗損失180萬港元，事主是29歲女投資經理，在網上平台結識騙徒後建立情侶關係，之後從事投資活動墮入騙局。
警方表示，將銀行戶口借予他人作非法用途，會觸犯洗黑錢罪名，一經定罪，最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。
警方稱，近期網上情緣騙案有上升趨勢，1月至10月共有1369宗，較去年上升八成，損失金額達4.8億港元，比同期升2.7倍。