兩中學生警署擲汽油彈縱火襲警罪成還押候判　16歲男脫罪 (12:41)

被告曾華錕（19歲）、羅聶峰（20歲）和16歲男生同被控有意圖而縱火。曾、羅承認襲警及縱火意圖損壞財產，但否認罔顧警員26719的生命而縱火，16歲男生則否認縱火。案件押後待索取教導所報告，林官明言，僅按照法律規定索報告，不代表會依循報告建議判刑。

林官裁決時指出，警署外牆結構堅固，3名縱火者投擲的5項燃燒物中，僅一枚輕微燃燒，其中一枚沒有點燃，所有火勢在1分鐘內熄滅，認為兩名被告知悉燃燒物威力有限，難以想到會令外牆或大閘損毁嚴重，危害他人性命。

林官亦相信被告明白燃燒物的玻璃碎片飛濺距離有限，且控方未能舉證碎片濺至遠處，認為碎片彈至遠處，可能危及性命的說法存疑；停車場內沒有易燃物品助燃，汽車、太陽傘等亦與燃燒物有距離，被告不會預見縱火會危害停車場內的人。

第三被告逃去後8分鐘，在附近公園被警員拘捕。林官認為他不可能如控方所言，丟棄背囊及換鞋，卻沒有丟棄外套，故其衣著不足舉證他是縱火者；被告手機收到「你走唔走到」的信息，林官認為信息在被告被捕一個半小時後出現，缺乏上文下理，不能證明他是縱火者，裁定縱火罪脫。