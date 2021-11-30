海關截英國郵包　檢逾400件含四氫大麻酚產品　拘5人 (21:42)

海關毒品調查科接手調查，取得樣本到政府化驗所，化驗顯示大麻油和補充裝大麻油含有四氫大麻酚（THC）。根據《危險藥物條例》，THC屬於受規管的危險藥物。海關其後採取行動，今日（30日）下午到荔枝角一個工廠大廈展開監控遞送行動，除了對荔枝角這間公司採取行動，海關亦到觀塘、銅鑼灣及旺角分店採取拘捕行動，共有5人被捕，包括貨倉的收件男職員，公司男董事及3個門市職員。

海關在上述4個地點檢取另外409件懷疑含有THC的產品，全部報稱大麻二酚（CBD）產品，包括寵物食品、個人護膚用品、大麻油、口服保健產品。初步調查，這間公司銷售健身補充品的專門店，同時有銷售大麻二酚產品。

被捕的5人年齡介乎21至35歲，全部被帶返總部接受調查，案件仍在調查中。海關呼籲所有進口商和產品供應商，有責任了解產品成分，並確保不會含有THC或其他危險藥物，如有懷疑，可要求產地供應商出示具信譽的化驗所檢測證明。只要任何產品被發現含有THC成分，不論含量多少，已觸犯《危險藥物條例》，強調以「零容忍」態度處理含有THC成分的產品。海關亦呼籲市民購買CBD產品前，應向店方了解產品成分，如有懷疑產品不宜購買或使用，不應再購買，如懷疑含有危險藥物成分，建議聯絡執法機構。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪可被罰款500萬元及判處終身監禁。