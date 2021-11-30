18歲男生反極權遊行認非法集結囚半年 (20:04)

被告施朗頴（現年21歲），原被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪則存檔法庭。辯方求情表示，被告就讀中大專業進修學院社工系不足一年，便因案件而退學，他另因前年11月18日管有六角匙及剪鉗，在更生中心羈留半年，獲釋後獲餐廳繼續聘任為廚師，亦希望服刑後修讀學士學位，重拾學業。

法官判刑時指出，本案集結規模不小、時間不短，其間有投擲汽油彈的情節，被告的裝束裝備反映他有預謀犯案、積極參與集結，以監禁9個月作量刑，被告非在最早階段認罪，只獲25%刑期扣減，惟他在更生中心獲釋後不足半年再被褫奪自由，酌情再扣減一個月。

案情指稱，當日晚上7時許，數以百計的示威者於銅鑼灣禮頓道及黃泥涌道堵路，導致交通受阻。警方分別沿上述兩路推進包抄示威者，其間示威者持長棍等進攻，亦有人向警察防線投擲玻璃樽及汽油彈，汽油彈擊中一幢大廈外牆起火。警方警告不果後施放催淚煙，推進期間見到黑衣打扮的被告手持一支伸長達1米的伸縮棍，上前追截後拘捕被告，發現其小腿及衫袋分別藏有鎅刀及剪刀。