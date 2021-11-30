賭王遺產分配案　長房何超賢估算遺產達110億元 (19:40)

代表二房何超瓊的資深大律師石永泰首先陳辭指出，在18名法律上有行為能力的遺產受益人中，15人均表示同意或不反對聘用畢馬威會計師行的侯柏特（Patrick Cowley）及呂綺雯作為何鴻燊遺產管理人，其中長房三女何超雄、已歿長子何猷光的女兒何家華和何家文均表示不反對二房提案。

對於長房次女何超賢要求委任安邁顧問有限公司的兩名董事總經理、即杜艾迪（Edward Simon Middleton）及黃詠詩作為何鴻燊的遺產管理人，長房孫女何家華和何家文其後表示不反對加入兩人，與畢馬威共同管理遺產，連同長房次女何超賢及已歿長女何超英的女兒蕭玟錚，僅4人支持或不反對長房提案。

代表長房何超賢的資深大律師藍德業則指出，何超賢一直未能參與決定遺產管理人的討論，透過信件方得悉聘用畢馬威。藍德業重申，各人應有權選擇管理人，而安邁顧問的收費便宜近四成，節省管理費用；共同管理人亦能分工合作，發揮各自長處。