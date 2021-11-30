趙家賢遭咬甩耳案　辯方精神科醫生稱被告患急性酒精中毒　「介乎半意識及失去知覺」 (18:13)

辯方精神科醫生黃以謙看過事發片段後，評估被告陳真（51歲）當時患急性酒精中毒，稱他「腦海一片空白」，認為他是介乎半意識及失去知覺之間，但他仍可作出觀察、眼睛亦可郁動。

黃以謙續稱，急性酒精中毒可分數項徵狀，在行為不正常方面，被告有失控、不排除曾與人爭論、有侵略性行為、明顯情緒不穩。他又稱，被告出現專注力失調的行為，如行動緩慢，且他判斷力失調、個人功能受干擾，如片段看到他滿身鮮血，但沒有抹去，亦有衣衫不整情況，反映他未能照顧自己。

黃以謙續稱，被告或出現步履不穩，在片段看到保安曾扶他，又稱他或出現口齒不清、臉紅等迹象。惟他重申，每個人的酒量不同，對酒精的反應亦因人而異。案件明（12月1日）續。

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