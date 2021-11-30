趙家賢遭咬甩耳案　辯方精神科醫生稱被告患急性酒精中毒　「介乎半意識及失去知覺」 (18:13)

前年11月3日在太古城外發生揮刀傷人案，4人受傷包括民主黨時任區議員趙家賢被咬甩左耳案，今（11月30日）在高院續審。辯方續傳召精神科醫生作供，他昨（29日）在控方盤問下，推翻其報告稱被告符合「病理學酒精醺醉病」。醫生續稱被告事發的徵狀符合另一種病症，即急性酒精中毒（Acute alcohol intoxication）；又認為被告有個人因素，導致處理酒精的能力不尋常，如他服用精神藥物、依賴酒精，且焗桑拿後，體內溫度上升，令身體內酒精濃度急劇上升。
辯方精神科醫生黃以謙看過事發片段後，評估被告陳真（51歲）當時患急性酒精中毒，稱他「腦海一片空白」，認為他是介乎半意識及失去知覺之間，但他仍可作出觀察、眼睛亦可郁動。
黃以謙續稱，急性酒精中毒可分數項徵狀，在行為不正常方面，被告有失控、不排除曾與人爭論、有侵略性行為、明顯情緒不穩。他又稱，被告出現專注力失調的行為，如行動緩慢，且他判斷力失調、個人功能受干擾，如片段看到他滿身鮮血，但沒有抹去，亦有衣衫不整情況，反映他未能照顧自己。
黃以謙續稱，被告或出現步履不穩，在片段看到保安曾扶他，又稱他或出現口齒不清、臉紅等迹象。惟他重申，每個人的酒量不同，對酒精的反應亦因人而異。案件明（12月1日）續。