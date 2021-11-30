立法會內會衝突　郭永健認藐視妨礙兩罪但爭議案情　押後先審理爭議 (17:52)

報稱立法會議員助理的被告郭永健（34歲），承認各一項藐視罪，以及抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪，指稱他於2020年5月8日，在立法會綜合大樓會議室一內，於立法會委員會舉行會議時引起擾亂，致該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，以及於同日同地抗拒或妨礙簡廣榮。

辯方表示對部分案情有爭議，即郭永健有否伸直左手令事主簡廣榮跌倒，而事主一度留院及取得32天病假。羅官將「紐頓聆訊」押後12月15日處理，屆時控方將播放約半小時的片段，預料將傳召該立法會人員作供。郭永健就去年六四未經批准集結案現正在服刑，散庭時有旁觀者祝他「生日快樂」，他步入羈留室前揮手示意。

另外，時任立法會議員的區諾軒（34歲）涉前年於《逃犯條例》修訂法案委員會會議違反《立法會（權力及特權）條例》，被控4項襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪，今亦在西九龍裁判法院提訊。由於他沒有律師代表，羅官今提訊時告知他，其餘同案被告申請押後案件至明年2月4日再訊，區諾軒稱不反對案件押後。