發信問簽聲明擁《基本法》必要　助理稅務主任被提早退休　入稟高院覆核 (14:45)

申請人為王秋明，建議答辯人為公務員事務局長。入稟狀指出，申請人由1996年任職助理稅務主任。政府今年1月宣布，要求所有在2020年1月前受聘的公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區。1月28日，稅務局要求申請人遞交已簽署的聲明。申請人於2月25日發信問問題，包括簽署聲明的必要性及定義何謂違反聲明。8月6日，公務員事務局常任秘書長回覆，指出申請人的個案會轉至公務員事務局長，並根據《公務人員(管理)命令》12章，考慮申請人是否需要提早退休以符合公眾利益，且公務員敍用委員會被諮詢後，亦認同局方的建議。

申請人其後於8月12日，遞交回應陳述及已簽署的聲明。惟在同月30日，公務員事務局行使權力，要求申請人提早退休。稅務局亦通知申請人將由8月31日至10月24日休假，並於10月25日正式退休。