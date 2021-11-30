區議員助理襲擊罪成囚6月2周　官斥五度噴清潔劑野蠻 (14:07)

擁有工商管理哲學博士學位的被告李譯喬（32歲），在審訊時否認3項襲擊致造成身體傷害罪。他被控於2020年3月9日在長沙灣青山道名人商業中心605室門口，襲擊女子王西萍、何華及男子關新偉。

陳官裁決時稱，只接納女事主何華證供，另一女事主王西萍前後證供極大分歧，她庭上供稱被液體射中後，不適達10分鐘及曾走到別處，陳官認為有誇張成分，故不接納其證供。另一事主關新偉則身在內地，未有作供。

陳官不信納被告李譯喬供辭，因為噴壺內液體呈藍色，並以清潔劑樽盛載，指出被告辯稱是稀釋消毒劑為謊話，亦非派發予居民的剩餘物資。陳官稱，若被告擔心被襲應該關上門，認為他噴射液體令事件升溫和火上加油，目的昭然若揭，就是要懲罰及令該些人知難而退，她不接納被告自衛。被告被裁定一項襲擊罪成，另兩罪脫。