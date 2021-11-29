凌嘉勤：北部都會區與維港都會區要同步發展   研究北環線向南延伸 (21:36)

凌嘉勤表示，「維港都會區」及「北部都會區」需要同步發展，其中隨着未來「明日大嶼」計劃，即交椅洲1000公頃人工島的發展納入「維港都會區」後，將增添新的發展動力。他形容「維港都會區」是面向全球的都會區，是本港國際金融中心、國際專業服務中心的重點操作區域。至於「北部都會區」經擴展及整合後，將會是本港新的發展引擎，會融合深圳及大灣區的發展，並將本港的發展實力輻射至整個大灣區。

凌嘉勤續說，現時北部都會區的範圍內，人口少於100萬，工作職位約有11萬個，未來將提供5個重點就業版塊，料提供約65萬個工作職位，包括15萬個是創科職位，並容納250萬居住人口，屆時人口及工作職位將較現時分別增長約2.5倍及6.5倍，大幅改變現時「南北失衡」的態勢，「現在北部都會區內一間大學都無、一間大醫院都無、一些很耀眼的文康設施都無，將來我們審視北部都會區需要有甚麽公共設施，要從都會區級數的高度去考慮。」

凌嘉勤又稱，未來本港發展離不開要創造大量可發展用地，其中一個方法是在北部都會區大量改造現有棕地，相信必然觸動很多人的就業及生活方式，料會帶來社會矛盾，不要以為是一帆風順。

有與會者關注「北部都會區」發展後，將令現有鐵路系統更擠迫，關注交通負荷問題。凌嘉勤表示，新建的北環綫將能夠分流新增人口，不令東鐵及西鐵綫超負荷。他說北環線向進一步向東延伸，新建羅湖南站、文錦渡站、香園圍站，並接駁至粉嶺站；政府會研究北環線是否可向南延伸，成為新的南北通道。