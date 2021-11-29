退休督察認超市偷106元食物判緩刑　求情稱曾中風「個人好亂」 (18:27)

被告李士鳴（69歲）報稱退休，被控於2021年5月8日，在荃灣中染大廈1樓Market Place偷竊兩個蘋果、兩包菜及一盒薄餅，總值106元。

被告自行求情時透露他曾中風，自此要長期服藥，但無領取綜援及長者津貼。余官關注他退休前的工作，被告稱是「退休人士，金融海嘯中蝕晒啲錢」，余官再問退休前職業是什麼，他稱是公務員。

余官判刑時指出，被告在2015年及2017年共有4次同類案底，包括店舖盜竊、偷竊錢包及企圖盜竊，惟考慮案底距今已有一段時間，被告年事已高，且涉案食物價值不高，以監禁5星期作量刑起點，給予五分之一刑期扣減，判處監禁4星期、緩刑18個月。

案情指出，超市保安在案發當日下午1時許發現被告形迹可疑遂尾隨，發現被告用外套遮掩一盒比薩批，未有付款便離開，保安上前截停，被告隨即棄掉包在外套內的比薩批和兩包菜，嘗試逃走不果，被保安搜出身上藏有兩個蘋果，於是報警處理。被告在警誡下否認偷竊，表示已經付錢。