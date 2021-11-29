屯門醫院急症室候大半天　肝衰竭患者不治　家屬質疑被遺忘 (18:15)

55歲死者黃潤全，生前為中港司機，患糖尿病及高血壓，今年6月初返內地陪妻子迎接新生兒子，8月初因腹痛求診，後入住廣州的醫院，初步診斷為急性肝衰竭，一直無進展。事主8月18日由救護車送至深圳灣口岸，入境後送至屯門醫院急症室，同日下午1時24分登記入院，當時清醒並能對答，分流後安置在9A房，約半小時後有護士索取事主於廣州醫院的醫療報告，下午2時45分接受心電圖、X光等檢查，半小時後回9A房，但一直未獲安排治療，直至家屬晚上7時50分欲入房放日用品，才發現事主已沒心跳，急救後於晚上8時18分宣告死亡。

屯門醫院：以視像觀察 病人無呼吸困難徵狀

事主姊夫曾先生指稱，院方9月書面回覆，稱護士當日下午5時50分透過視像系統觀察到病人換姿勢，並於晚上6時50分透過視像觀察到病人無呼吸困難徵狀。但他事後翻查手機，他分別在下午4時54分及晚上7時40分由門隙拍攝過事主，相隔3小時，事主姿勢完全一樣，俗稱「貓鬚」的輸入氧氣管同樣脫落，質疑院方說法，形容事主如被遺忘。

院方曾向家屬解釋，病人當時於病房並非等候新冠病毒檢測結果，但因病人剛從內地過境並曾入住內地醫院，故病人當時仍需隔離，院方已提醒同事需主動地協助家屬和解釋病人情況。

屯門醫院今回應指出，已成立小組調查事件並提出一系列改善措施，院方亦已提醒急症室，照顧這類需要獨立隔離的病人時，除透過視像監察，亦需加密親身巡視次數。院方又指，此類需要入院的緊急跨境個案，在急症室接受初步治理後，一般會被安排入住隔離病房繼續跟進治療，並按既定指引在隔離病房進行新冠病毒檢測，個案已轉交死因裁判官作跟進，院方亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件。

社協促醫管局盡快交代調查結果

協助個案的社區組織協會幹事彭鴻昌批評，急症室前線醫護或不太理解疫情期間接收病人入院的既定程序，令病人延遲治療。他又指出，院方稱已向醫管局呈報個案並進行小組調查，按指引有關調查應在8周內完成，但至今3個月仍未匯報調查結果，促醫管局盡快交代。