屯門醫院候大半天未獲新冠檢測　肝衰竭患者不治　家屬質疑被遺忘 (18:15)

55歲死者黃潤全，生前為中港司機，患糖尿病及高血壓，今年6月初返內地陪妻子迎接新生兒子，8月初因腹痛求診，後入住廣州的醫院，初步診斷為急性肝衰竭，一直無進展。事主8月18日由救護車送至深圳灣口岸，入境後送至屯門醫院急症室，同日下午1時24分登記入院，當時清醒並能對答，分流後安置在9A房，約半小時後有護士索取事主於廣州醫院的醫療報告，下午2時45分接受心電圖、X光等檢查，半小時後回9A房，但一直未獲安排治療，直至家屬晚上7時50分欲入房放日用品，才發現事主已沒心跳，急救後於晚上8時18分宣告死亡。

屯門醫院：以視像觀察 病人無呼吸困難徵狀

事主姊夫曾先生指稱，院方9月書面回覆，稱護士當日下午5時50分透過視像系統觀察到病人換姿勢，並於晚上6時50分透過視像觀察到病人無呼吸困難徵狀。但他事後翻查手機，他分別在下午4時54分及晚上7時40分由門隙拍攝過事主，相隔3小時，事主姿勢完全一樣，俗稱「貓鬚」的輸入氧氣管同樣脫落，質疑院方說法，形容事主如被遺忘。

社協促醫管局盡快交代調查結果

協助個案的社區組織協會幹事彭鴻昌批評，急症室前線醫護或不太理解疫情期間接收病人入院的既定程序，令病人延遲治療。他又指出，院方稱已向醫管局呈報個案並進行小組調查，按指引有關調查應在8周內完成，但至今3個月仍未匯報調查結果，促醫管局盡快交代。本報正向醫管局查詢。