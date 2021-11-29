退休警司騙房貸欺詐罪成囚1年半　歸還116萬收益　同僚求情：被告嫉惡如仇 (17:59)

沈官判刑時引述辯方求情，提到被告的「奮鬥史」，他出身基層，家中經營臨時食檔糊口。被告中五畢業後加入警隊由低做起，同僚在求情信對被告讚口不絕，稱他儆惡懲奸和嫉惡如仇，他常做義工和提攜後輩；其妻子形客他是「好好先生」，他曾在巴黎旅行時協助捉拿小偷。

辯方又稱，被告一生奉公守法；又稱被告可能患心臟疾病，以及有抑鬱狀況，惟沈官認為被告的心臟得到適切治療，且他身居要職，可預見他感到壓力。

沈官稱，涉案購屋貸款較其他政府資助計劃「相當優待」，申請者毋須遷出警察宿舍，只是不能出租購屋單位，批評被告「明顯不是因為需要，而是出於貪心」。他續說，本案嚴重之處是被告以欺騙手段申請貸款，再提交虛假文書和聲明，被告身為執法者理應知道這屬違法，他並獲取利益逾100萬元。

沈官以兩年為欺詐罪的量刑起點，就他沒有案底和求情，以及願意歸還租金收益，分別扣減2個月及4個月刑期，兩罪同期執行，即共判監1年半。沈官下令被告交還租金收益116萬元，辯方庭上透露，被告家人正為此籌款。

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