立法會選舉｜投票日香園圍、羅湖、落馬洲口岸設票站　內地港人返港投票周三起預先登記 (15:38)

政府表示，票站將採全閉環式管理，投票結束後票站會變成點票站，不設公眾觀察點票。

3口岸共有11.1萬個名額

政府表示，參與今次安排的選民必須預先登記，共有名額11.1萬個（香園圍/蓮塘3.3萬個、羅湖4.2萬個、落馬洲支線/福田3.6萬個），名額先到先得。相關選民可於12月1日早上9時至12月8日下午6時，到選舉事務處特設的網上登記系統預先登記。

選民登記時須選定欲前往投票的管制站投票站及投票時段；提交申請後，選民會接獲選舉事務處發出的「登記結果通知書」確認登記成功。若選民前往其他非確認選定的管制站投票站，將不獲准投票。

選民在投票日入境香港投票時，須出示此前48小時內的核酸檢測陰性結果證明及內地綠色健康碼，亦須帶備回鄉證或其他旅行證件、選舉事務處發出的「登記結果通知書」及香港身分證等認可身分證明文件。

是次安排只適用於地區直選及功能界別的選民，選舉委員會界別的選民則不適用，選委會界別的投票將在香港會議展覽中心的專用投票站集中進行。政府表示，如該界別的選民身在內地，應及早規劃回港行程或透過「回港易」計劃返港投票。

2021年立法會換屆選舉：選民從內地返港投票安排

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