記協12月復辦籌款晚宴　贊助企業憂被點相冀勿點名鳴謝 (15:28)

保安局長鄧炳強月前多番質疑香港記者協會有政治立場，甚至要求記協公開會員和資金來源。

周年籌款晚會向來是記協主要經費來源之一，過去均見冠蓋雲集，受新型冠狀病毒疫情影響，記協52周年晚會原定去年5月23日舉行，及後延至8月底，惟疫情未有紓緩下，一再推遲至今年5月，但依然無法舉行。至本港疫情受控，據悉記協籌款晚會將於下月假海洋公園萬豪酒店舉行，並邀得香港大律師公會前主席戴啟思作主講嘉賓。

有記協晚會「常客」機構的成員表示，去年「買枱」時，政府和記協關係未算鬧得太僵，但今年即使晚宴可以舉行，他們只能把已訂席位捐贈予記協，避免出現尷尬情況，並坦言可見的未來，該機構未必可以再向記協「買枱」。

文章披露，有已買枱的企業通知記協，無論他們會否派人出席，也毋須記協以任何方式鳴謝他們，他們無特別解釋原因。有記協中人稱相信與政治原因有關，記協儼如「生人勿近」，對此情況感到沮喪。記協籌款晚宴一枱可賣5至6位數的金額，記協日後將研究其他方法做晚宴籌款，或不會以企業作單位。