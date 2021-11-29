趙家賢遭咬甩耳案　控方質疑被告患酒精醺醉病說法　精神科醫生同意徵狀不符 (16:00)

精神科醫生黃以謙在庭上引述其報告，稱曾在今年7月22日於荔枝角收押所與被告陳真（51歲）會面及作出精神病學評估。黃以謙評估，被告沒患上精神分裂或躁鬱症，會面時其認知能力清晰、沒有幻聽表徵，集中力正常等。

黃以謙續稱，看過事發的4段片段，被告沒有出現與醉酒相關的精神狀況表徵，如步履不穩、身體不協調等。黃以謙根據與被告的會面、過往文件及就診紀錄，且被告有多年喝酒習慣，判斷他患有酒精依賴及復發性抑鬱症。惟黃以謙指出，被告關鍵時刻的行為與平常不一樣，並不歸因於酒精依賴或復發性抑鬱症。

至於被告忘記犯案經過，黃以謙稱被告回家時牽涉衝突，作出侵略性、爆炸性的行為，其後曾不省人事，對事發片段毫無記憶，其情況符合病理學酒精醺醉病（Pathological alcohol intoxication）的徵狀，此病亦屬精神病。

黃以謙稱，此病症有數項徵狀，包括要喝酒，且喝酒量與平常相若或較少，但突然引發急性醺醉；另有行為或言語上暴力，如失控、爭拗、侵略、情緒不穩等。他亦稱，此症狀通常在喝酒後數分鐘發生、患者沒患上其他精神病或結構性大腦失調等。他又提到，曾在2019年11月到收押所評估被告的精神狀況，證明他能簽署法律的授權書，以進行賣樓程序。