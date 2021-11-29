Telegram頻道「開掛之達人」管理員認煽惑暴動縱火　求情稱「對正義過度追求」　12月判刑 (14:58)

案情指出，被告蕭張龍（33歲）於前年10月至去年3月，透過Telegram發布1197則激進或暴力信息。其中他於前年11月3日至19日期間發出涉案的18則信息，包括製造耐燃合成燃燒物和「火魔法」的教學資訊，和製作類似沙林毒氣有害物的方法。被告提出打開港鐵緊急車門的方法，鼓勵他人參與三罷。他建議他人參與中大暴動，利用大學化學資源製造爆炸品，並向警方使用爆炸品，以及用鐵通及漒水傷人。

辯方求情時稱，被告沒有案底及是大專教育程度，當時反修例運動如火如荼，曾上教會的被告在信中表示他「對正義過度追求」，陷入迷失和瘋狂，他就不公正的事情曾與牧師討論，最終離開教會。被告的父親已去世，被告的母親身體狀況欠佳，難以長途跋涉探望被告，她稱從未與被告分開逾10天，亦為她對被告管教不足感歉疚。

辯方續稱，還押約20個月的被告有真誠悔意，他明白案情嚴重，會欣然接受法庭判決。辯方稱，雖然該公開頻道有2萬多人訂閱，但閱覽者人數較其他公開討論平台少，且被告僅是「彈指之間」轉發連結煽惑犯案，望法庭接納本案是一連串及短時間內發生而輕判。